На Житомирщині експосадовець РДА за 1000 доларів «посприяв» зміні цільового призначення сільгоспугідь

За публічного обвинувачення прокурорами Житомирської обласної прокуратури посадовця, який займав відповідальне становище, визнано винним в одержанні для себе неправомірної вигоди за вчинення в інтересах приватного товариства дій, з використанням службового становища (ч. 3 ст. 368 КК України).

Його засудили до 6 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади в правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків на строк 3 роки, з конфіскацією належного йому майна.

Прокурори у суді довели, що заступник голови райдержадміністрації (на той час), одержав неправомірну вигоду за «сприяння» у зміні цільового призначення 0,3 га земель сільськогосподарського призначення на землі комерційного призначення.

Так, чиновник у розмові з представником приватного товариства, який звернувся з пакетом документів про зміну категорії землі, пообіцяв вирішити усі проблеми щодо винесення головою райдержадміністрації відповідного розпорядження, але за конкретну суму – 1000 доларів США. Хоча насправді не мав повноважень щодо вирішення таких питань. Неправомірну вигоду одержав через свого посередника.

Свою вину у суді не визнав.

Однак, дослідивши викладені прокурором докази та матеріали провадження, суд визнав винуватість посадовця доведеною повністю та призначив реальне покарання.

Наразі вирок не набрав чинності.

Житомирської обласної прокуратури