На Житомирщині група ділків виготовляла та збувала фальсифікований алкоголь

Під час досудового розслідування встановлено, що троє жителів Коростенського району займалися виготовленням та поширенням алкогольного фальсифікату, що через токсичну дію міг спричинити тяжкі наслідки для здоров’я людей. 25 листопада слідчі оголосили учасникам цієї групи підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, у серпні 2022 поліцейські Слідчого управління ГУНП та Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури провели низку обшуків за місцями перебування та проживання фігурантів кримінального провадження.

У результаті слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили тонну фальсифікованого алкоголю, майже 3 тисячі пачок безакцизних цигарок на загальну суму близько 400 тисяч гривень, хімічні ароматизатори для виготовлення коньяку, гроші, 4 автомобілі та інші свідчення протиправної діяльності.

Під час досудового розслідування було встановлено, що міні-виробництво алкогольної продукції сумнівного походження налагодили 48-річний житель Коростеня та двоє жителів району, віком 28 та 30 років. Вони також займалися реалізацією фальсифікату у торгівельних точках на Коростенщині. Відомо, що молодші спільники раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності.

Крім того, у рамках досудового розслідування ще у листопаді 2021 року поліцейські вже проводили обшуки у цієї групи ділків. За результатами проведених експертних досліджень вилучених тоді рідин, вони фальсифіковані під коньяк та були виготовлені кустарним способом з розчину етилового спирту. Вживання таких рідин у великій кількості викликає небезпечну для життя людини токсичну дію, що пригнічує дихальний центр та провокує параліч його діяльності.

Відтак після проведення всіх необхідних процесуальних дій слідчі поліції оголосили трьом фігурантам провадження про підозри у вчиненні протиправних діянь, передбачених ч. 2 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 1 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України.

Відповідно до чинного законодавства такі дії караються штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Відділ комунікації поліції Житомирської області