На Житомирщині група ділків завдала шкоди довкіллю майже на ₴10 млн.

На території двох громад Коростенського району троє місцевих жителів організували промисловий видобуток піску без жодних дозволів. Через такі дії на земельних ділянках відбулись незворотні екологічні порушення, що не підлягають відтворенню упродовж тривалого часу.

Слідством встановлено, що 57-річний чоловік придбав вантажні автомобілі та спеціалізовану техніку, яку й використовував для незаконного видобутку піску. До своєї діяльності він залучив 30-річного сина та 47-річного родича, які працювали водіями на вантажівках, а сам він екскаватором проводив навантаження видобутої ґрунтосуміші.

Зокрема, до 2020 року чоловіки, не маючи жодних дозвільних документів на користування надрами та діяльності з видобутку корисних копалин, організували самовільний видобуток піску промисловим способом, створивши кар’єр. Таку діяльність вони розгорнули на земельній ділянці сільськогосподарського призначення площею понад 6 га в одній з громад Коростенського району.

Згодом такий же кар’єр вони створили на території іншої сільської ради у районі.

У серпні 2021 року поліцейські провели обшук у м. Коростені, на ділянці, що належить підприємцю. Там виявили автомобілі з піском у причепах та уже розвантажені тонни суміші.

За висновками інженерно-екологічної експертизи через самовільне видобування піску та пошкодження земель на двох ділянках державі була завдана матеріальна шкода у понад 9,8 мільйонів гривень.

Відтак 28 лютого слідчі оголосили всім трьом фігурантам провадження про підозру у порушенні правил використання надр, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що створило небезпеку для довкілля та спричинило інші тяжкі наслідки (ч. 3 та ч. 4 ст. 240 КК України).

Законодавством таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Протиправну діяльність викрили слідчі Коростенського райуправління поліції за оперативного супроводу працівників обласного Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ за процесуального керівництва Коростенської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Житомирської області