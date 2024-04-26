На Житомирщині керівник благодійного фонду торгував автомобілями, ввезеними для ЗСУ

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури керівнику благодійного фонду повідомлено про підозру у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, вчиненому у період воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Розслідуванням встановлено, що 54-річний керівник благодійного фонду з Попільнянської територіальної громади продавав автомобілі, ввезені з-за кордону як гуманітарна допомога.

Підозрюваний, а також інші особи (наразі встановлюються) при перетині кордону України розмитнювали автівки на пільгових умовах як благодійну допомогу для ЗСУ.

В офіційних документах отримувачем іномарок зазначали благодійний фонд. Однак замість відправки захисникам автівки продавали за комерційною вартістю. Оскільки це здійснювалося неодноразово, інформація про продаж керівником благодійного фонду таких автівок вільно поширювалася у громаді.

У вівторок, 23 квітня, «благодійника» викрили після одержання ним 25,5 тис доларів США за продаж двох бусів та двох джипів. Кошти і транспорт вилучено. Особу затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Також під час обшуку в офісі підозрюваного вилучено понад 300 тис грн у різних національних валютах, митну документацію на продані автівки, печатки, бланки актів прийому-передачі товару як гуманітарної допомоги, інші офіційні документи, транспортний засіб.

Кримінальне правопорушення викрито Житомирською обласною прокуратурою спільно з УСБУ в області та ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури