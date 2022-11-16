На Житомирщині кіберполіцейські припинили цинічну схему заробітку на «порятунку з окупації»

Поліцейські задокументували протиправну діяльність жителя Чуднівщини. Чоловік в умовах війни під виглядом послуг перевезення з тимчасово окупованих територій на підконтрольні Україні ошукував людей. Триває досудове розслідування та встановлення усіх фактів шахрайства.

Псевдоперевізника викрили оперативники підрозділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області ДКП НПУ спільно з дізнавачами відділу поліції №5 (Чуднів) Житомирського райуправління за процесуального керівництва Чуднівської окружної прокуратури.

У рамках кримінального провадження правоохоронці задокументували налагоджену схему ошуканства. Вона полягала у пропозиції 25-річного жителя Чуднівщини перевезти бажаючих виїхати з тимчасово окупованих територій на підконтрольні Україні. Оголошення такого змісту чоловік поширював у месенджерах. Ціна на послуги була невисокою, тому дзвінки із замовленнями активно надходили. «Перевізник» просив перерахувати йому на картку завдаток у сумі 6 тисяч гривень нібито на пальне, а після того… зв’язок із ним уривався.

Нині поліцейські встановили щонайменше двох постраждалих від цієї шахрайської схеми. Це родичі людей, які нині знаходяться на тимчасово окупованих територіях України і таким чином сподівались вивезти близьких у безпечні регіони.

15 листопада поліцейські провели санкціоновані слідчі дії за місцем проживання фігуранта та в його автомобілі. У результаті обшуків вилучили докази протиправної діяльності чоловіка, зокрема комп’ютерну техніку та інтернет-обладнання, засоби зв’язку, сім- та банківські картки тощо.

Наразі досудове розслідування триває за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Встановлюються й інші факти та особи постраждалих від протиправних дій.

Відділ комунікації поліції Житомирської області