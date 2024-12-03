На Житомирщині медпрацівники вимагали у захисника хабарі за групу інвалідності

На початку жовтня житель Коростенського району звернувся до місцевої лікарні для проходження комісії та підтвердження інвалідності. Секретар лікарсько-консультативної комісії та один з місцевих лікарів переконали чоловіка, що без хабарів він не отримає бажане. Правоохоронці задокументували вимагання та отримання працівниками лікарні грошей та повідомили їм про підозри у вчиненні злочинів.

Під час досудового розслідування було встановлено, що чоловік має третю групу інвалідності, отриману внаслідок війни. За кілька тижнів спливав термін дії його пенсійного посвідчення, тож необхідно було отримати відповідні медичні висновки для його продовження.

Секретар ЛКК, 59-річна жителька району, повідомила захиснику, що може «посприяти» у вирішенні його питання. Жінка зауважила, що без відповідної плати підготовка всіх необхідних медичних документів та продовження групи інвалідності є неможливими. Вартість «послуги» склала 2 000 доларів.

Також за її порадою чоловік звернувся до лікаря, 43-річного жителя Коростенського району. Він ознайомився з медичною документацією пацієнта та зажадав 10 000 гривень за надання необхідного заключення про стаціонарне лікування, потрібного для подальшого проходження експертизи. За декілька днів лікар повідомив, що виписка готова, а захисник передав йому кошти.

Наприкінці листопада секретар ЛКК призначила чоловікові особисту зустріч.

Вона вкотре обіцяла «домовитися з потрібними людьми» та отримала від нього 1 500 доларів та 21 000 гривень. Наступного дня вона зателефонувала та повідомила, що питання вирішила і пацієнт може фактично пройти МСЕК та отримати потрібний висновок.

Правоохоронці задокументували дії фігурантів та провели низку обшуків. У результаті вилучили засоби зв’язку, документацію, чорнові записи та гроші.

29 листопада слідчі слідчого управління ГУНП Житомирської області повідомили обом про підозри за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Крім того, жінка підозрюється у пособництві (ч. 5 ст. 27 КК України).

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші можливі причетні до протиправної схеми. Оперативний супровід у провадженні здійснює УСБУ в Житомирській області. Процесуальне керівництво – Житомирська обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Житомирської області