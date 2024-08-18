На Житомирщині мікроавтобус українського футбольного клубу потрапив у ДТП (фото)
У Житомирській області сталася аварія за участі мікроавтобуса з тренерським складом та керівництвом футбольного клубу «Ужгород». Унаслідок ДТП постраждали п’ять людей.
Про це повідомляє пресслужба ФК «Ужгород».
Крім того, постраждали й фізіотерапевт Михайло Даньков та стратегічний директор Фелікс Ардельянов, які отримали травми меншої тяжкості.
Команда також зазначила, що мікроавтобус після аварії сильно побитий, і, ймовірно, відремонтувати транспорт не зможуть. // Главком