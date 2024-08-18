На Житомирщині мікроавтобус українського футбольного клубу потрапив у ДТП (фото)

У Житомирській області сталася аварія за участі мікроавтобуса з тренерським складом та керівництвом футбольного клубу «Ужгород». Унаслідок ДТП постраждали п’ять людей.

Про це повідомляє пресслужба ФК «Ужгород».

Мікроавтобус потрапив у ДТП під час виїзду на матч Другої ліги з футболу проти «Полісся-2», який відбудеться сьогодні, 18 серпня.

Зазначається, що аварія сталася за сотню кілометрів до Житомира.

Унаслідок інциденту тілесні ушкодження дістали головний тренер команди Яромир Лобода, тренер Роберт Смокоровський, лікар Володимир Червіняк. Їх доправили до лікарні.