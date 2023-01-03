На Житомирщині накладено арешт на товари російського виробництва вартістю понад ₴1,5 млн.
За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури, в рамках кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем, накладено арешт на товари російського виробництва (ч. 2 ст. 364 КК України).
За даними слідства, у вересні 2022 року приватна фірма, порушуючи вимоги постанови КМУ «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації», ввезла на територію України товари російського виробництва для автомобілів на суму понад 1,5 млн грн.
В офіційних документах країною походження вказали КНР.
Під час обшуку вилучено товар, а також документи, які підтверджують його походження з країни-агресора.Вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА.
Досудове розслідування здійснюють слідчі другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому.Tweet