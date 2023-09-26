На Житомирщині наркоділок отримав 9 років і 6 місяців ув’язнення за постачання метадону в колонію
За публічного обвинувачення прокурора Житомирської обласної прокуратури жителя міста Києва визнано винним у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів у місця позбавлення волі, вчинених повторно, організованою групою (ч. 3 ст. 307 КК України).
Його засуджено до 9 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.
Прокурор у суді довів, що неодноразово судимий киянин організував канал постачання наркотичного засобу в одну з установ виконання покарань.
Злочинна схема діяла протягом декількох місяців 2020 року.
За висновками експертизи, наркоділок «спеціалізувався» на метадоні. Для конспірації придбаний наркотичний засіб, аби переправити ув’язненим, приховували у різних побутових речах, зокрема, білизні, флаконах дезодоранту, контейнері з-під спрею тощо.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратуриTweet