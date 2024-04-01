На Житомирщині нетверезий водій травмував велосипедиста та втік з місця ДТП

Подія сталася ввечері 30 березня на перехресті вулиць Незалежності та Грушевського. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції №4 (смт Хорошів) Житомирського райуправління.

Поліцейські встановили, що близько 21:00 водій автомобіля здійснив наїзд на 36-річного велосипедиста та поїхав геть. У результаті ДТП керманич двоколісника, місцевий житель, отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

Оперативники провели низку розшукових заходів та вже за кілька годин встановили причетного. Ним виявився 29-річний житель Полтавщини.

З’ясувалося, що після події чоловік сховав свій автомобіль «Audi» у гаражному приміщенні неподалік місця свого тимчасового проживання у Пулинах. У ході обстеження легковика поліцейські виявили механічні пошкодження, характерні для ДТП.

Окрім цього, під час освідування у медичному закладі, було зафіксовано нетверезий стан чоловіка.

Відтак слідчі відділення поліції №4 (смт Хорошів) Житомирського райуправління затримали причетного. Чоловікові було повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння ) та ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) КК України

За вчинене чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 5 років.

Житомирське районне управління поліції