На Житомирщині педофіла засудили до 15 років тюрми за ґвалтування і розбещення двох малолітніх похресниць

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Бердичівської окружної прокуратури громадянина визнано винним у зґвалтуванні та розбещенні малолітніх (ст. 152, ст. 156 КК України).

Його засуджено до 15 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що житель Коростишева упродовж декількох років ґвалтував та скоював розбещення двох малолітніх сестричок – своїх похресниць. Він приїжджав у сусідній район, де проживала родина. Інколи засуджений забирав дітей до себе додому «погостювати». Він використовував безпорадний стан малолітніх, залякував їх та «задобрював» подарунками – купував мобільні телефони, планшет, одяг, взуття, давав гроші, щоб нікому не розповіли.

У суді свою вину чоловік не визнав.

На підставі наданих ювенальним прокурором доказів, численних показів свідків та потерпілих, висновків експертиз, у тому числі судово-психіатричних, його винуватість повністю доведена.

Відомості щодо нього внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

До набуття вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Офіс Генпрокурора