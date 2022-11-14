На Житомирщині перекрили канал постачання наркотиків до виправної колонії

Вісьмом учасникам угруповання повідомлено про підозру.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області спільно зі слідчими поліції області викрили утриманців виправної установи в організації наркобізнесу. Більшість підозрюваних чоловіків засуджені за різними статтями Кримінального кодексу: шахрайство, крадіжки, грабежі, виготовлення та продаж наркотиків. Також до протиправної діяльності були залучені раніше судимі особи. За їхньої допомоги до установи потрапляли наркотичні засоби і розповсюджувались серед утриманців.

10 листопада поліцейські провели санкціоновані обшуки в колонії та за місцями проживання учасників злочинної групи. В ході заходів вилучили наркотики, «чорнові» записи, мобільні телефони та банківські картки.

Вісьмом фігурантам поліцейські повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Слідство триває за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури. Заходи проводились за участі працівників виправної колонії.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України