На Житомирщині поліцейські у ході обшуків вилучили понад тонну фальсифікату алкоголю та тисячі пачок цигарок

Поліцейські Слідчого управління ГУНП та Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури провели десять обшуків за місцями перебування та проживання групи осіб. Встановлено, що вони займаються реалізацією незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров’я людей. Вилучено понад тонну спирту та майже 3 тисячі пачок контрафактних цигарок.

Слідчі дії було проведено у рамках розслідування кримінального провадження щодо незаконного обігу підакцизних товарів.

Поліцейські провели 10 обшуків за місцями проживання вказаних осіб та у транспортних засобах. У результаті слідчих дій виявлено та вилучено тонну фальсифікованого алкоголю, майже 3 тисячі пачок безакцизних цигарок на загальну суму близько 400 тисяч гривень, хімічні ароматизатори для виготовлення коньяку, гроші, 4 автомобілі та інші свідчення протиправної діяльності.

Досудове розслідування проводиться за ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Встановлено, що організатором групи є 48-річний житель Коростеня, інші двоє – жителі району, обидва раніше притягувалися до кримінальної відповідальності.

Вони облаштували міні-виробництво алкогольних напоїв, користуючись продукцією сумнівного походження, діяльність якого і припинили поліцейські.

Нагадаємо, у листопаді 2021 поліцейські уже проводили обшуки у цієї групи ділків. За результатами проведених експертних досліджень вилучених тоді рідин, це водно-спиртові суміші фальсифіковані під коньяк, що не відповідають вимогам діючого державного стандарту. Крім того, виготовлені кустарним способом з розчину етилового спирту. Їх вживання у великій кількості викликає небезпечну для життя людини токсичну дію, що пригнічує дихальний центр та провокує параліч його діяльності.

Відділ комунікації поліції Житомирської області