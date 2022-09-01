На Житомирщині поліцейські викрили двох торговців зброєю і боєприпасами

31 серпня поліцейські Коростенського районного управління поліції затримали двох чоловіків одразу після продажу ними заборонених і небезпечних предметів. У селищі Лугинах місцевий житель збув пістолет, а в м. Овручі киянин продав ручну гранату і близько сотні набоїв до автоматичної зброї. Тривають досудові розслідування.

Незаконне поводження зі зброєю 21-річного жителя селища Лугин викрили оперативники Коростенського РУП під процесуальним керівництвом окружної прокуратури.

У рамках кримінального провадження 31 серпня поліцейські задокументували продаж чоловіком пістолета за 3 тисячі гривень.

Того ж дня правоохоронці відділу №1 (Овруч) Коростенського РУП зафіксували збут боєприпасів у м. Овручі. Житель столиці за 2 тисячі гривень продав ручну гранату Ф-1 і 90 набоїв калібру 5,45 мм до автоматичної зброї.

Обох продавців правоохоронці затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

Вилучені зброя і боєприпаси направлені на дослідження до регіонального експертно-криміналістичного центру МВС. Тривають досудові розслідування за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України, в рамках яких з’ясовується походження товару.

За чинним законодавством подібні протиправні дії караються ув’язненням на строк від 3 до 7 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області