на житомирщині поліцейські викрили групу осіб у поневоленні людей, вимаганні та шахрайствах

Злочинна схема полягала у виманюванні у громадян, під приводом працевлаштування, документів та взяття на їх ім’я кредитів. Спільники утримували у приміщенні та контролювали потерпілих під час проведення оборудок. Оперативники міграційної поліції ГУНП області спільно з колегами відділу кримінального аналізу та Житомирського райуправління поліції встановили майже три десятки потерпілих від такої протиправної діяльності.

Про це на брифінгу розповів журналістам начальник відділу міграційної поліції ГУНП в Житомирській області Максим Заярний.

Серед фігурантів кримінального провадження – 41-річний житель Черкащини, який тимчасово проживав у м. Житомирі. Йому допомагала 40-річна цивільна дружина та двоє знайомих віком 54 та 26 років, жителі Черняхівської громади.

Вони підшукували жителів Житомирщини, а також сусідніх областей, які перебували у складних життєвих обставинах. Перевагу надавали тим, хто веде асоціальний спосіб життя. Таким особам пропонували «роботу» охоронниками, підсобними працівниками, різноробочими на підприємствах, які насправді не існують. Тих, хто погодився на пропозицію, поселяли в орендованій квартирі у м. Житомирі та обманом відбирали особисті документи й засоби зв’язку.

Над потерпілими встановлювали постійний нагляд та надавали їм більш охайного зовнішнього вигляду. У деяких випадках спільники допомагали «підопічним» відновити втрачені чи отримати необхідні документи. Все це проводилось для подальшого оформлення на них грошових позик та споживчих кредитів у різних фінансових установах.

Спільники щоразу опитували майбутніх позичальників, розробляючи «легенду» про їх рідних та місце роботи, а згодом відповідали на дзвінки перевіряючих представників банківських та фінансових установ, дотримуючись розробленого плану.

«Полонених» обманом переконували взяти на себе боргові зобов’язання. Подекуди й примушували тих, хто не погоджувався на це, та контролювали всі їх дії. А отримавши бажане, відбирали у них кредитні договори та кошти, й просто залишали посеред міста або ж доставляли до колишнього місця проживання. Побутову техніку, взяту під виплату, за кілька днів забирали з магазинів та віддавали на реалізацію.

За зібраною під час негласних заходів інформацією, таку діяльність поплічники здійснювали упродовж кількох років. У кожному з випадків, аби не бути викритими, вони змінювали номери телефонів, а обговорюючи деталі оборудки, переходили на мову своєї етнічної групи, представлялися вигаданими іменами, враховували розташування камер відеонагляду у фінансових установах тощо.

Поліцейським вдалося встановити 26 потерпілих, що мають кредитні заборгованості. Серед них 21 потрапляли у повну залежність до сучасних рабовласників.

Днями слідчі завершили досудове розслідування протиправної діяльності. Учасникам групи інкримінуються торгівля людьми (ч. 2 ст. 149 ККУ), вимагання (ч. 2 ст. 189) та шахрайство ( ч. 2 ст. 190 КК України).

Процесуальне керівництво здійснювала Житомирська окружна прокуратура. Матеріали з обвинувальним актом скеровано до суду.

Відповідно до чинного законодавства причетним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Житомирської області