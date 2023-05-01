На Житомирщині поліцейські затримали зловмисника, причетного до вбивства сусіда

Тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями виявила сусідка та повідомила екстрені служби. Відтак на місці події працювали поліцейські Звягельського райвідділу для з’ясування усіх обставин.

Правоохоронці встановили, що померлий – 48-річний господар будинку. Відповідно до висновків судово-медичної експертизи його смерть настала через отримані ним тілесні ушкодження.

У самому помешканні поліцейські зафіксували ознаки нещодавнього чаркування. Тож стали перевіряти, з ким потерпілий зустрічався незадовго до смерті. Відтак встановили – ним виявився 26-річний сусід загиблого.

Попередньо, того вечора під час спільного застілля між чоловіками виник конфлікт, під час якого гість наніс господареві травми та пішов геть.

Підозрюваного поліцейські затримали молодика у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Він переховувався вдома. Про чоловіка відомо, що раніше він уже відбував покарання у місцях позбавлення волі за вчинення грабежу.

Наразі досудове розслідування проводиться за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Триває встановлення усіх обставин

Відповідно до чинного законодавства причетному за таке діяння може загрожувати покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.

Звягельський районний відділ поліції