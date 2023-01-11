На Житомирщині посадовці розтратили палива майже на три мільйони гривень

До суду скеровано обвинувальний акт про нецільове використання понад 82 тонн дизельного палива двома посадовцями Бердичівської міської ради та керівником однієї з комунальних служб.

У ході досудового розслідування встановлено, що пальне було передано для забезпечення нормальної життєдіяльності громади на підставі відповідного рішенням Ради оборони Житомирської області у березні 2022.

Однак воно було завезено на третє підприємство без укладання жодних офіційних документів і ним розпоряджались на власний розсуд посадовці міськради та керівник комунальної служби. Надані слідству акти приймання-передачі матеріальних цінностей та договори зберігання мають фіктивний характер.

За таких обставин трьом службовцям, 1978, 1983 та 1984 років народження, слідчі оголосили про підозру у розтраті майна (ч. 5 ст. 191 ККУ). Крім того, одному із посадовців міськради додатково інкриміновано зловживання владою з метою одержання неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 364 КК України).

Під час розслідування слідчим поліції вдалося встановити місце зберігання близько 48тонн палива на суму 1млн 630 тис грн., таким чином забезпечивши часткове відшкодування завданих територіальній громаді збитків.

Процесуальне керівництво здійснювала Бердичівська окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Житомирської області