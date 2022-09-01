На Житомирщині повідомлено про підозру кримінальному «авторитету», який незаконно займався гральним бізнесом

За погодженням прокурорів Житомирської обласної прокуратури 30 серпня 2022 року повідомлено про підозру особі, яка встановила та поширювала у регіоні злочинний вплив (ч. 1 ст. 255-1 КК України).

Розслідуванням установлено, що 34-річний мешканець міста Житомира, під час перебування у місцях несвободи та після звільнення з установ виконання покарань, здобувши повагу та авторитет серед осіб, схильних до вчинення злочинів та злочинного способу життя, у період з серпня 2020 по липень поточного років координував та здійснював вплив на злочинну діяльність в Житомирській області.

Зокрема, у період з грудня минулого року по 29 липня 2022 року організована «кримінальним авторитетом» група, до складу якої увійшли ще чотири особи, облаштувала у центрі Житомира незаконне «казино».

Крім того, у січні поточного року підозрюваний спільно з трьома поплічниками, перебуваючи на території приміського ресторану, вчинив розбійний напад на постійного клієнта свого грального закладу, який мав намір отримати «виграш», заволодівши його грошовими коштами в сумі 57000 гривень і переломавши йому щелепу.

Як повідомлялося раніше, п’яти членам угруповання повідомлено про підозру за фактами організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України).

Ще трьом особам та самому «авторитету» 29 липня поточного року повідомлено про підозру у вчиненні розбійного нападу за ч. 2 ст. 187 КК України.

Злочини викрито за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, Управлінням стратегічних розслідувань в області та Головним управлінням Нацполіції в області, яке проводить досудове розслідування.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури