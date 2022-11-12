На Житомирщині правоохоронці викрили схему незаконної видачі посвідчень трактористів

10 листопада слідчі Головного управління Нацполіції області спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ під процесуальним керівництвом прокуратури регіону викрили двох посадовців в отриманні неправомірної вигоди. Злочинна схема полягала у «сприянні» за гроші складанню іспиту для отримання посвідчення тракториста категорії А1. Наразі один з фігурантів затриманий.

Під час досудового розслідування встановлено, що у вересні до одного з членів екзаменаційної комісії відповідного органу звернувся чоловік щодо проходження навчання для отримання права керування тракторами, у тому числі саморобними, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними машинами. 38-річний службовець скерував кандидата до заступника директора одного з технічних ліцеїв області. Той, у свою чергу, запропонував заплатити, окрім офіційних платежів, ще понад 2 тисяч за формальне навчання та успішне складання іспиту.

Оскільки бажаючих виявилось троє, то і сума «подяки» зросла. Окрім того, заступник директора пообіцяв включити усіх у списки групи, що уже навчається ( процес триває 3 місяці) і таким чином забезпечити екзаменування найближчим часом.

10 листопада після передачі посвідчень трактористів категорії А1 поліцейські затримали 58-річного заступника директора навчального закладу та вилучили під час невідкладного обшуку гроші щойно отриманої ним неправомірної вигоди.

Наразі чоловікові оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Також проведено низку обшуків, під час яких вилучено документацію, гроші та інші можливі свідчення протиправної діяльності.

Поліцейські перевіряють інформацію щодо тривалості та налагодженості вказаної схеми отримання хабарів.

За вказане правопорушення законодавством визначено кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області