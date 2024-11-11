На Житомирщині прокуратура витребувала з незаконного володіння на користь громади сільгоспземлі вартістю майже ₴13 млн.

За позовом Коростенської окружної прокуратури Лугинській територіальній громаді повернуть з незаконного володіння 62 га землі сільськогосподарського призначення.

Йдеться про значний масив землі вартістю майже 13 млн грн, що у Коростенському районі.

Сільгоспугіддя тривалий час використовувало приватне сільськогосподарське підприємство.

Однак прокурори встановили, що користувач набув право приватної власності протиправно. Зокрема, він безпідставно видав себе за правонаступника колективного сільськогосподарського підприємства (КСП), використавши державний акт на право колективної власності на землю за 1997 рік.

У такий спосіб, у порушення вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству», заволодів землею комунальної власності.

Прокурори звернулися до Господарського суду Житомирської області та обґрунтовано довели незаконність дій відповідача.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури