На Житомирщині рекетири «вибивали» ₴190 тис. неіснуючого боргу у військовослужбовця ЗСУ

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури правоохоронці викрили та припинили злочинну діяльність групи осіб, які, застосовуючи фізичне насильство, систематично вимагали великі суми грошей у місцевих жителів.

За оперативними даними, злочинною діяльністю займалася група жителів Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади, віком 22-35 років, окремі з них – раніше судимі.

Зловмисники «спеціалізувалися» на «вибиванні» неіснуючих грошових боргів.

Так, у мешканця Житомира, військовослужбовця, який наразі служить у ЗСУ, рекетири вимагали 190 тис. грн неіснуючого боргу. Спочатку назвали меншу вигадану суму, а потім при зустрічах щоразу додавали відсотки, збільшуючи її на десятки тисяч. Не отримавши грошей, доставили потерпілого до місця проживання одного з них та завдали численних побоїв, застосовуючи спортивне знаряддя. При цьому застерегли, що у разі невиконання вимог для нього настануть «негативні наслідки».

В іншого жителя міста Коростишева вимагали 70 тис. грн. Тривалий час переслідували, спочатку погрожуючи фізичною розправою, а потім і неодноразово вдаючись до його побиття. Потерпаючи від фізичного насилля та психологічного тиску, чоловік змушений був передати вимагачам частину суми – 10 тис. грн.

Під час низки обшуків у фігурантів вилучено значну кількість готівки у різних національних валютах, чорнові записи, банківські картки, бойові гранати, зброю, бойові припаси, бити, кастети тощо.

15.08.2023 вісім осіб затримано у порядку ст. 208 КПК України. Їхні дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 189 (вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами) ч. 3 ст. 342 (опір представникам правоохоронного органу під час виконання ними службових обов’язків) та ч. 1 ст. 309 КК України (незаконне зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин без мети збуту).

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозри та обрання запобіжних заходів.

Тривають слідчі (оперативні) дії, перевіряється причетність усіх затриманих до скоєння кримінальних правопорушень у складі злочинного угруповання.

Злочинну групу викрито Житомирською обласною прокуратурою спільно з УСБУ в області, Управлінням стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України та ГУНП в області, яке проводить досудове розслідування.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури