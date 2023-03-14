На Житомирщині росіянин стверджував, що всіх українців треба вбивати, бо вони бандерівці – судитимуть його та двох «соратників»

Органи прокуратури Житомирщини спільно з правоохоронними відомствами області продовжують викривати злочини проти основ національної безпеки, миру та міжнародного правопорядку, з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Так, днями прокурори Житомирської обласної прокуратури надіслали до суду обвинувальні акти стосовно трьох місцевих жителів.

Двом з них інкримінується зайняття колабораційною діяльністю (ч.1 ст. 111-1 КК України), третьому фігуранту – виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Слідство встановило, що мешканець Овруцької територіальної громади Коростенського району, дещо більше, ніж через місяць після повномасштабного військового вторгнення рф в Україну, завзято поширював серед односельчан проросійські наративи. Для цього він використав ранковий похід до хлібного магазину, де у присутності мешканців села схвалював бойові дії ворога та публічно закликав до підтримки рішень і дій держави – агресора.

Його «ідейний брат» – уродженець Донеччини, який проживає у Житомирі, для висловлення своїх проросійських вподобань також обрав багатолюдне місце в обласному центрі – сквер Злагоди, що поблизу торговельного комплексу. Так, у жовтні минулого року, користуючись присутністю місцевих жителів, він висловлював заклики щодо схвалення збройного вторгнення окупантів на територію України.

Особливо палким путінським прихильником виявився 52-річний громадянин росії, уродженець архангельської області, який проживає в одному з сіл Чуднівської громади Житомирського району. Він у жовтні 2022 року намагався «обробити» своїх сусідів, стверджуючи, що «скоро російські війська виженуть усю нацистську владу, яка керує Україною, а путін наведе такий порядок, як у росії», і взагалі, «всіх українців потрібно вбивати, бо вони бандерівці».

Досудове розслідування проводило Управління СБ України в Житомирській області.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури