На Житомирщині розпочато розслідування смерті 8-річної дитини, ймовірно, від отруєння, а також причин забруднення земель

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Коростенської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження, розпочате 05.07.2023 за ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

Крім цього, сьогодні, 6 липня, Коростенською окружною прокуратурою зареєстроване кримінальне провадження за фактом забруднення земель, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 239 КК України).

Обставини справи. До правоохоронних органів із заявою звернулася жителька с. Ходаки Коростенського району. Жінка повідомила, що її двоє дітей, 8 та 12 років, отруїлися парами хімікатів після обприскування посівів на земельних ділянках, що неподалік її будинку.

Обоє малолітніх у важкому стані потрапили до лікарні. На превеликий жаль, медикам не вдалося врятувати життя меншого хлопчика.

Наразі, з метою встановлення причини смерті малолітньої дитини, проводиться судово-медична експертиза.

Також, із залученням екологів та працівників Держпродспоживслужби триває огляд земельних ділянок та посівів, які належать місцевому агропідприємству. Відібрані фахівцями зразки й матеріал будуть передані для проведення відповідних досліджень для встановлення допустимих норм використання хімікатів.

Процесуальними прокурорами та слідчими поліції вживаються всі необхідні заходи, спрямовані на встановлення обставин події та причетних осіб.

Триває досудове розслідування, яке проводить Коростенське райуправління поліції.

Коростенська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури