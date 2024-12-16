На Житомирщині розшукують водія, який збив на смерть 16-річну дівчину, та встановлюють свідків

Дорожньо-транспортна пригода сталася майже опівночі 14 грудня у с. Лутівці Радомишльської громади. Водій автомобіля, вчинивши наїзд на 16-річну дівчину, поїхав з місця події. Поліцейські проводять розшукові заходи та закликають свідків ДТП надати важливу для слідства інформацію.

Уночі 15 грудня до відділення поліції №3 (м. Радомишль) Житомирського райуправління звернулась жителька с. Лутівки із повідомленням про зникнення її 16-річної дочки. Дівчина вчасно не повернулася додому після роботи у м. Радомишлі та не відповідала на телефонні дзвінки. Поліцейські розпочали заходи з розшуку безвісно зниклої.

Цього ж дня близько 8:40 до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла дівчинки на узбіччі дороги у с. Лутівці. За наявними ознаками, вона загинула внаслідок ДТП.

Поліцейські провели низку слідчо-розшукових заходів та встановили, що близько 23:46 водій автомобіля «Volkswagen Transporter», рухаючись зі сторони м. Радомишля, вчинив наїзд на дівчину, яка йшла у попутному напрямку. Після цього він залишив місце ДТП та поїхав геть.

Поліцейські виявили автомобіль з характерними для ДТП ушкодженнями у полі поблизу с. Чудина Радомишльської громади та вилучили його. Нині триває розшук 27-річного місцевого жителя, який ймовірно керував цим транспортним засобом.

Водночас правоохоронці закликають громадян, які були свідками чи очевидцями вказаної події, проїздили вулицею Великою Лутовецькою у с. Лутівці у ніч з 14 на 15 грудня, мають записи з відеореєстратора або володіють іншою інформацією, важливою для слідства, надати її до поліції, зателефонувавши за номером 093 808 82 55 або звернувшись до найближчого поліційного територіального підрозділу.

Відділ комунікації поліції Житомирської області