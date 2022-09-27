На Житомирщині ще одному заступнику мера повідомлено про підозру у привласненні матеріального резерву громади майже на ₴3 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Бердичівської окружної прокуратури, на підставі зібраних слідством доказів, заступнику міського голови повідомлено про підозру у привласненні чужого майна, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Слідством установлено, що посадовець міськради причетний до недостачі понад 82 тонн пального на загальну суму майже 3 млн грн, переданого як матеріальний резерв у період воєнного стану на баланс комунального підприємства.

Раніше вже повідомлялося , що у березні цього року місто для користування отримало понад 82 тонни пального. Однак, замість забезпечення зберігання, за вказівками першого заступника та заступника міського голови, було складено фіктивний договір про передачу пального підприємству, а саме пальне завезене на приватну автозаправку з метою протиправної реалізації.

Під час досудового слідства встановлено, що підозрюваними привласнено понад 82 тонни пального з матеріального резерву громади.

Першому заступнику міського голови та начальнику комунальної служби (балансоутримувачу), який склав недостовірні офіційні документи, 18.08.2022 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Також обох, за клопотанням сторони обвинувачення, відсторонено від посад.

Наразі вирішується питання про відсторонення від посади заступника міського голови та обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Незаконні оборудки з матеріальним резервом викрито за процесуального керівництва Бердичівської окружної прокуратури спільно з Управлінням СБУ в області та Бердичівським райвідділом поліції, яке проводить досудове розслідування.

Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.