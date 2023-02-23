На Житомирщині співробітниця поліції відповідатиме за побиття затриманого

На Житомирщині правоохоронниці повідомили про підозру у перевищенні повноважень.

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури, на підставі здобутих слідством доказів, працівниці поліції повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, тобто умисному вчиненні працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, що супроводжувалися застосуванням насильства та болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями (ч. 2 ст. 365 КК України).

За даними слідства, до одного з територіальних відділень поліції у грудні 2020 року був доставлений місцевий житель для з’ясування обставин. У той час, коли чоловік, у зв’язку з поганим самопочуттям, лежав на підлозі, помічниця чергового сектора реагування патрульної поліції підійшла до нього та безпідставно вдарила, хоча він не чинив будь-якого опору чи непокори.

Застосувавши за таких обставин до потерпілого насилля у виді фізичної сили, підозрювана перевищила свої службові повноваження.

Додатково. Свого часу про подію офіційні заяви не надходили. Лише наприкінці минулого року у соцмережі одного з місцевих сайтів було викладено відео.

Відразу ж Житомирська обласна прокуратура відомості про правопорушення внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань та матеріали провадження передала до другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому для проведення досудового розслідування.

Наразі досудове розслідування триває.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури