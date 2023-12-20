На Житомирщині судитимуть членів злочинної групи, які продавали наркотики у Бердичівській колонії

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо трьох членів організованої злочинної групи, які розповсюджували наркотичні речовини на території Бердичівської виправної колонії №70.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Встановлено, що до складу групи входили начальник одного із відділень колонії – майор пенітенціарної служби, ув’язнений, а також неповнолітній хлопець.

Неповнолітній купував наркотики через Інтернет, передавав їх посадовцю виправного закладу, а той заносив їх на територію колонії та віддавав ув’язненому. Останній продавав «зілля» іншим засудженим, а отриманні кошти зловмисники ділили між собою.

Поставки відбувалися в середньому 1-2 рази на місяць «за попередніми замовленнями».

Правоохоронці викрили посадовця колонії «на гарячому», коли той вчергове спробував занести наркотики до установи.

Наразі посадовця відсторонено від посади, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Учасники схеми обвинувачуються в організації незаконного придбання та збуті наркотичного засобу у місцях позбавлення волі із залученням неповнолітнього, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

ДБР