На Житомирщині судитимуть ділка, який намагався нелегально експортувати понад півтисячі соснових колод

Житомирська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства за фактом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів та вчинення службовою особою з використанням службового становища закінченого замаху на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України).

Слідством установлено, що за вказівкою директора приватного товариства у квітні цього року, у залізничні вагони було завантажено необроблену деревину – понад 560 колод, які зверху прикрито лісоматеріалами, не забороненими для вивезення за межі митної території України.

У подальшому ділок, аби приховати незаконний вивіз товарної деревини, подав до митного посту електронні декларації з недостовірними відомостями, зазначивши найменування товару як паливні матеріали. Фігурант справи фактично приховав від митного контролю переміщення лісоматеріалів необроблених через митний кордон України.

За висновками експертів, обвинувачений намагався незаконно вивезти майже 50 м3 товарної деревини на загальну суму 118 тис. грн, однак був викритий правоохоронцями.

У ході досудового розслідування накладено арешт загалом на понад 536 м3 лісопродукції та 10 вагонів.

Особі обрано запобіжний захід у виді застави у розмірі понад 314 тис. грн.

Також, з метою забезпечення можливої конфіскації майна накладено арешт на 13 автомобілів та 5 об’єктів нерухомості, що належать обвинуваченому.

Незаконні оборудки з експортом товарної деревини викрито за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури спільно з Управлінням СБУ в області, яке проводило досудове розслідування.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури