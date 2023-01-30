на житомирщині судитимуть міжрегіональну злочинну групу фальшивомонетників

Влітку 2022 року діяльність організованої групи, яка збувала підроблені кошти та наркотичні засоби, припинили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції зі співробітниками Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, організував «бізнес» та залучив до нього раніше судимих осіб 38-річний житель Житомирської області. За пошук клієнтів відповідав учасник злочинної групи, який знаходився у в’язниці. До збуту обвинувачені пропонували фальшиві долари США, євро та російські рублі. Також один із членів угруповання налагодив продаж наркотичних засобів. Реалізовувався товар методом «з рук у руки» та з використанням поштових сервісів.

У серпні 2022 року на одній з АЗС Житомирської області оперативники ДСР спільно зі слідчими ГСУ затримали організатора та його спільника під час спроби збуту чергової партії підробок. За 200 000 гривень ділки намагалися реалізувати 14 800 євро, а за окрему плату планували збути психотропну речовину МДМА. Тоді обох чоловіків затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Раніше було задокументовано продаж зловмисниками підроблених 3 250 доларів США, 1800 євро та 135 000 рублів.

Одночасно із затриманням поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів та у виправній колонії Волинської області, де утримується один із виконавців.

Наразі обвинувальний акт стосовно організатора та його двох спільників скеровано до суду. Їм інкримінують вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено за ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України. Дії ще одного учасника кваліфіковані за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Заходи проводилися за участі адміністрацій та оперативних працівників Київського, Луцького СІЗО та Білоцерківської виправної колонії №35.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України