На Житомирщині судитимуть трьох працівників «Лісів України», які хотіли привласнити деревину на ₴4,5 млн

До суду скеровано справу проти трьох працівників однієї з філій ДП «Ліси України» в Житомирській області. Слідство встановило, що вони намагалися привласнити цінну деревину, занизивши її реальний обсяг у документах.

Інженери лісового господарства, які входили до комісії з відведення ділянок під рубку, навмисно зменшували показники висоти й товщини дерев. Через це у звітності обсяг ділової деревини дуба виявився меншим на 183 кубометри — це понад 4,5 млн гривень.

На підставі підроблених даних підприємство отримало дозвіл на вирубку ділянки площею 2,4 га. Правоохоронці вчасно зупинили схему — вирубку не встигли завершити, а деревину не вивезли.

Фігурантам інкримінують замах на привласнення майна через зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 ККУ).