На Житомирщині судитимуть «ворожку», яка видурила у подруги майже ₴300 тис.

Прокурори Чуднівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевої жительки за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).

Як нещодавно повідомлялося , аби розрадити подругу-сусідку, яка ділилася своїми особистими проблемами, обвинувачена, створивши акаунт псевдоворожки, проводила для неї сеанси «ворожіння». Не безкоштовно, а залежно від «складності» поради чи проведення необхідного обряду – в середньому близько 10 тис. грн за сеанс.

За даними слідства, протягом дев’ятимісячного «ворожіння» (жовтень 2021 – червень 2022 роки) фігурантка провадження (за фахом психологиня) виманила у потерпілої майже 300 тис. грн.

З метою відшкодування заподіяної моральної та матеріальної шкоди заявлено позов про стягнення з обвинуваченої коштів на загальну суму майже 400 тис. грн.

Досудове розслідування, за процесуального керівництва Чуднівської окружної прокуратури, проводило слідче відділення поліції №1 Житомирського райуправління поліції.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання – позбавлення волі строком від 3 до 8 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.