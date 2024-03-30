На Житомирщині судитимуть зловмисника, який кинув гранату на подвір’я пенсіонера
У лютому до поліції надійшло повідомлення про вибух, що стався на одній із вулиць райцентру. Тож на місце події негайно виїхали працівники слідчо-оперативної групи Звягельського райвідділу.
Правоохоронці з’ясували, що вибухом було пошкоджено легковий автомобіль заявника, 71-річного місцевого жителя.
Поліцейські задокументували всі обставини, вилучили частину важеля та осколки від гранати, іншу слідову інформацію та розпочали розшук причетного до правопорушення.
Того ж дня оперативники кримінальної поліції встановили, що злочин вчинив 35-річний місцевий житель. Його розшукали у місті.
Чоловік зізнався, що кинув РГД-5 на територію домоволодіння пенсіонера та втік. Свій вчинок він пояснити не зміг.
Зібравши необхідні докази та висновки експертів, слідчі Звягельського районного відділу поліції оголосили фігуранту про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Днями обвинувальний акт було скеровано до суду.
Правоохоронці нагадують: умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом карається позбавленням волі на строк від 3 до 10 років.
Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.
Звягельський районний відділ поліції