На Житомирщині трьох неповнолітніх ліцеїстів, підозрюваних у сексуальном насильстві над одногрупником взято під варту без права на заставу

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів однієї з окружних прокуратур, трьом неповнолітнім повідомлено про підозру у вчиненні дій сексуального характеру, без добровільної згоди потерпілої особи (зґвалтування), вчиненому групою осіб (ч. 3 ст. 152 КК України).

Слідство встановило, що особливо тяжкий злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості особи 5 квітня цього року скоїли троє учнів одного з професійних ліцеїв області.

Підозрювані скоїли сексуальне насильство за обставин психологічного тиску на одногрупника, із застосуванням нецензурної лексики та погрожуючи йому побиттям.

У четвер, 13 квітня, за участі ювенального прокурора усім трьом фігурантам справи суд обрав запобіжні заходи у виді тримання під вартою без права внесення грошової застави.

Наразі триває досудове розслідування, яке проводить відділення поліції № 5 Житомирського райуправління поліції.

За Кримінальним кодексом України, зґвалтування, вчинене групою осіб, карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним виробком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури