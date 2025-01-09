На Житомирщині троє 17-річних організували шахрайську схему майже на 1,2 мільйона гривень

Слідчі та кіберполіцейські встановили, що злочинну схему з отримання доступу до банківських рахунків громадян організував 17-річний житель м. Бердичева, залучивши двох однолітків – житомирян. Вони ошукали жителів різних областей України, завдавши їм збитків на загальну суму майже 1,2 мільйона гривень. Наприкінці травня правоохоронці припинили діяльність злочинної групи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що спільники розсилали у застосунках «Facebook Messenger» та «Viber» пропозиції щодо можливості отримання фінансової допомоги. У повідомленнях містилось посилання на фішинговий сайт, що імітував банківський ресурс. Переходячи за ними, користувачі вводили свої логіни та паролі для доступу до фінансових рахунків.

Такі дані одразу ставали доступними юнакам, які надалі авторизувалися та отримували можливість безконтактної оплати чужими картками. Співучасники здійснювали купівлю вартісних мобільних телефонів, інших товарів у Бердичеві та Житомирі, а подекуди отримували готівку через каси супермаркетів. Придбані гаджети вони продавали.

17-річний організатор розподіляв «прибутки» серед учасників групи. Крім того, молодики придбали автомобіль, оформивши його на матір одного з них.

Шахрайську схему викрили кіберполіцейські Житомирщини спільно з фахівцями СБУ та за сприяння служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк». Під час санкціонованих обшуків слідчі вилучили мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку, готівку та інші докази злочинної діяльності.

Наразі трьом неповнолітнім фігурантам інкриміновано заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, шляхом здійснення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою (ч. ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 361 КК України). Крім того, було накладено арешт на майно фігурантів вартістю близько 800 тисяч гривень.

Днями досудове розслідування під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури було завершено, матеріали скеровано до суду.

Відповідно до чинного законодавства за такі протиправні дії обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області