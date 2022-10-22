На Житомирщині тюремному «авторитету» і його пособнику вручили обвинувачення у рекеті з-за грат

Детективи Слідчого управління ГУНП Житомирщини завершили досудове розслідування тяжких злочинів, учинених з місць позбавлення волі двома засудженими. Чоловіки обвинувачуються у вимаганні неіснуючого боргу. Окрім того, один з них відповідатиме за звернення за злочинним впливом, інший – за безпосереднє здійснення такого впливу.

Злочинну діяльність в’язнів викрили детективи Слідчого управління ГУНП Житомирщини спільно зі співробітниками обласного Управління СБУ за процесуального керівництва регіональної прокуратури та за сприяння Державної установи виконання покарань. Правоохоронці у рамках кримінального провадження належним чином задокументували обставини протиправних діянь засуджених і в середині липня припинили їх.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 42-річний ув’язнений, уродженець Криму мав надумані фінансові претензії до знайомого, який знаходився на волі. Відтак за підтримкою у «вибитті» вдаваного боргу звернувся до 60-річного засудженого, який за 27 проведених за ґратами років був знаний у певних колах як «кримінальний авторитет». Тож уявний боржник фактично став жертвою телефонного терору з місць несвободи. За висловленими йому умовами, рекетирам він мав сплатити понад 70 тисяч гривень еквівалентом в іноземній валюті. В іншому випадку на нього чи його рідних чекала фізична розправа.

З приміщення, де відбувають покарання обидва засуджених, правоохоронці у результаті санкціонованих обшуків вилучили речові докази. Наприкінці липня після необхідних процесуальних дій та за погодженням з обласною прокуратурою фігурантам було оголошено про підозри у низці кримінальних діянь.

Нині ж детективи поліції завершили досудове розслідування і вручили обвинувачення обом чоловікам. 42-річному засудженому інкриміновано пособництво у вимаганні (ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 189 КК України) та у зверненні за злочинним впливом (ч. 1 ст. 255-3 ККУ); 60-річному «авторитету» – вимагання із погрозами застосування насильства та в умовах воєнного часу (ч. 4 ст. 189 ККУ), а також у безпосередньому поширенні злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-1 ККУ). 21 жовтня обвинувальний акт стосовно обох скеровано до суду.

Зазначимо, що за такі протиправні дії чинним законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області