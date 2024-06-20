На Житомирщині учасників організованої групи підозрюють у заволодінні ₴25 мільйонами держкоштів

Слідчі СУ ГУНП області встановили, що аферу задумав 26-річний киянин. Для її реалізації чоловік залучив свою 26-річну співмешканку та рідного дядька. Крім того, підібрав й кількох інших спільників, жителів Коростенського району. Одного з них, 54-річного жителя м. Малина, було призначено керівником ТОВ, напрямком діяльності якого було перероблення м’яса та виготовлення м’ясопродукції.

Саме це товариство, за задумом поплічників, взяло участь у конкурсному відборі інноваційних проєктів у Державній інноваційній фінансово-кредитній установі. У результаті було схвалено надання кредиту у 24,9 млн гривень для запуску виробництва з інноваційного методу пакування м’яса у Коростенській громаді. Поручителями виступили керівники кількох організацій, у тому числі й громадської, яку очолила співмешканка організатора.

Насправді ж проєкт не реалізовувався. Зокрема, майже 14 мільйонів гривень були переказані на рахунки підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців під виглядом закупівлі обладнання. Надалі спільники зняли готівку через термінали та каси банку й розподілили між собою, таким чином легалізувавши.

Крім того, директор товариства вчасно не повернув державі частину позики. А надалі спільники провели маніпуляції з коштами та документами, аби він подав клопотання до суду щодо порушення справи про банкрутство.

Протиправну схему викрили працівники Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області ДСР НПУ.

Нині, зібравши необхідні свідчення та докази, під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури, слідчі оголосили організатору та п’ятьом його спільникам про підозри у привласненні або заволодінні майна шляхом зловживання службовим становищем та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

Відповідно до чинного законодавства їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області