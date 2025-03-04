На Житомирщині учасники злочинної групи привласнили понад 550 га землі 

У ході досудового розслідування встановлена причетність трьох спільників до шахрайських дій із сільськогосподарськими землями, розташованими на Малинщині. Також викрито двох державних реєстраторів, які стали пособниками у незаконній реєстрації права власності. Такими діями територіальній громаді було завдано збитків на понад 22,4 млн гривень.

Правоохоронці встановили, що 44-річний житель м. Малина вирішив заволодіти земельними ділянками, що раніше належали колективному сільськогосподарському підприємству. Чоловік залучив до незаконних оборудок 46-річного містянина та 49-річну жителька м. Києва, яка є співзасновницею ТОВ, що займається виготовленням технічної документації із землеустрою.

Встановлено, що у 2005 році було припинено право колективної власності сільськогосподарського підприємства, що було утворено на Малинщині. Землі перейшли до комунальної власності територіальної громади. Тоді ж члени сільськогосподарського кооперативу (СВК) прийняли рішення про припинення його діяльності.

Шляхом махінацій з документацією спільники «відродили» діяльність кооперативу та набули у ньому членства. Пообіцявши колишнім співзасновникам та ще кільком місцевим жителям грошові виплати (дивіденди), вони обманом отримали підписи на заявах про їх добровільний вихід зі складу членів СВК. У результаті замість 56 засновників лишилося 4, а керівником кооперативу став організатор злочинної схеми. Він надав сфальшовані документи 54-річному державному реєстратору, який незаконно вніс зміни до Єдиного державного реєстру щодо керівника та складу засновників СВК.

Надалі спільники провели реєстрацію 37 земельних ділянок загальною прощею понад 550,7 га у Держгеокадастрі. А потім ще один держрестратор, 49-річний житель м. Малина, безпідставно вніс відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Днями слідчі повідомили трьом членам злочинної групи про підозри у заволодінні чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Їх пособникам – державним реєстраторам – інкриміновано пособництво у шахрайстві (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України) та незаконну зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинена особою яка має право доступу до неї, що заподіяло значну шкоду (ч. 3 ст. 362 КК України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури. Оперативний супровід здійснює Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції.

Нині на всі земельні ділянки накладено арешт для запобігання подальших незаконних оборудок з ними.

Відділ комунікації поліції Житомирської області