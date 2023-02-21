На Житомирщині в.о. директора коледжу виплатив понад ₴80 тис. зарплати водію, який півтора року не з’являвся на роботі

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Бердичівської окружної прокуратури посадовцю навчального закладу повідомили про підозру у розтраті чужого майна, яке перебувало в його віданні, вчиненій шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідство встановило, що корупційний злочин скоїв в.о. директора одного з Бердичівських комунальних навчальних закладів.

Підозрюваний видав наказ про прийняття свого земляка та близького родича підлеглого на роботу водієм. Однак попри те, що водій жодного разу не з’явився на робочому місці та не виконував своїх обов’язків, керівник навчального закладу щомісячно візував офіційні документи про нарахування та виплату зарплати на його банківський рахунок.

Фактично за півтора року (липень 2021 – грудень 2022 рр), в.о. директора виплатив віртуальному працівнику понад 80 тис. грн зарплати, вчинивши тим самим розтрату бюджетних коштів.

Наразі до суду подано клопотання про відсторонення підозрюваного від займаної посади.

Досудове розслідування проводить Бердичівський райвідділ поліції.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури