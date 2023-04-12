На Житомирщині водію повідомлено про підозру у спричиненні ДТП, яка призвела до загибелі екснародного депутата і пасажирки авто

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури жителю міста Києва повідомлено про підозру в необережних діях, які виразились у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

За даними слідства, смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 06.04.2023, на 145 км автодороги «Київ-Чоп», поблизу с. Кам’янка Житомирського району. Кияни – народний депутат минулих скликань разом зі своєю дружиною та сім’єю друзів поверталися з відпочинку.

Керував автомобілем друг, який, рухаючись з перевищенням швидкості, не врахував дорожньої обстановки (попереджувальних знаків щодо обмеження швидкості і проведення дорожніх робіт), унаслідок чого виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із тягловим тягачем з причепом.

Унаслідок зіткнення народний депутат загинув на місці. Дружина підозрюваного отримала тілесні ушкодження, від яких через два дні померла у лікарні.

Досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури