На Житомирщині встановлюють обставини ДТП з травмуванням шістьох людей (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 грудня близько 16:50 на 151 км автодороги Київ – Чоп, поблизу с. Іванівки. На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського райуправління поліції та слідчі ГУНП області.

Попередньо встановлено, що 65-річний киянин, водій автомобіля «Toyota RAV4», рухаючись у напрямку столиці, не впорався з керуванням та здійснив виїзд на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з автомобілем «Nissan Pathfinder», під керуванням 48-річного жителя м. Києва.

У результаті зіткнення шестеро людей отримали травми. Зокрема, троє пасажирок позашляховика «Nissan»: 19-річна дівчина та жінки 68-ми та 89 років, всі вони жительки столиці. Також травмувався пасажир «Toyota», 62-річний житель Київської області. Всі вони, а також обидва водії, були госпіталізовані з травмами різного ступеню тяжкості.

Нині слідчі поліції з’ясовують причини та обставини події.

Шановні водії! Поліцейські закликають вас суворо дотримуватись Правил дорожнього руху та заходів безпеки. Завжди переконуйтеся у безпечності ваших дій на дорозі та не здійснюйте ризикованих маневрів. Обов’язково користуйтесь пасками безпеки. Будьте уважними та обережними!

Відділ комунікації поліції Житомирської області