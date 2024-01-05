На Житомирщині викрили рекетирів, які відбирали майно у підприємців, грабували та вимагали неіснуючі борги

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури повідомлено про підозру 9 жителям Коростеня у грабежах, вимаганні та шахрайстві (ч. 2, ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, учасники групи під видом надуманих боргів грабували громадян, вимагали від них великі суми грошей, а також відбирали майно, об’єкти бізнесу, будівельну техніку та мисливську зброю.

Потерпілим встановлювали строки сплати «боргу». Погрожували їм та їхнім родичам, переслідували, били та залякували фізичною розправою.

Задокументовано близько 10 фактів протиправних дій протягом 2021-2024 років. Лише за останні три місяці підозрювані «вибили» з потерпілих 300 тис грн.

Вони вимагали від місцевого жителя 5000 доларів США за нібито «кришування» лісозаготівельної діяльності. Після неодноразових погроз чоловік був змушений віддати їм частину суми. В інших підприємців відібрали спецобладнання для технічного обслуговування автомобілів.

Двох учасників групи затримано у порядку ст. 208 КПК України під час одержання 900 доларів США та 16,5 тис грн неіснуючого боргу.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків за місцем проживання підозрюваних та у належних їм господарських приміщеннях. Вилучили 9 автомобілів, 2 рушниці, бойові гранати РГД-5 із підривачами, боєприпаси, холодну зброя, бити, а також готівкові кошти – 145 тис грн, майже 150 тис доларів США та 760 євро.

Наразі в рамках слідства встановлюється причетність підозрюваних до вчинення інших злочинів.

Досудове розслідування здійснює ГУ Нацполіції в Житомирській області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора