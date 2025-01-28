На Житомирщині викрито диверсантів, які працювали на замовлення російських спецслужб

Зловмисники знімали процес підпалу на відео та відправляли замовникам, як підтвердження виконаної «роботи». Однак замість обіцяного заробітку вони можуть отримати довічне позбавлення волі.

Поліцейські Житомирщини спільно з працівниками СБУ встановили та затримали трьох мешканців Бердичева, які працювали на ворожі спецслужби. Двоє чоловіків та жінка діяли за чіткими інструкціями, які куратори з рф надсилали їм у месенджер.

Так, у вересні минулого року спільники підпалили релейну шафу на залізниці, обливши її легкозаймистою сумішшю. Пожежу локалізували співробітники ДСНС, проте обладнання зазнало значних пошкоджень. На місці події правоохоронці вилучили залишки пального, пластикову пляшку та інші речові докази злочинної діяльності.

Слідчі поліції оголосили про підозру у скоєні злочину 34-річному фігуранту. Ще двом його спільникам підозру повідомили слідчі УСБУ у Житомирській області.

Відповідно до ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (Диверсія, вчинена групою осіб у період воєнного стану), поплічникам рф загрожує позбавлення волі строком на 15 років або довічне ув’язнення із конфіскацією майна.

Наразі всім трьом зловмисникам суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Житомирської області