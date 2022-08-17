На Житомирщині викрито ще двох прихильниць російських окупантів

Органи прокуратури Житомирської області, спільно із співробітниками Управління СБУ в області, працівниками поліції та 9 прикордонного загону з місцем дислокації в м. Овруч Житомирського прикордонного загону продовжують викривати кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України.

Так, за процесуального керівництва Коростенської окружної прокуратури, особі повідомлено про підозру у публічному запереченні здійснення збройної агресії проти України, публічних закликах до підтримки рішень та дій держави-агресора (ч. 1 ст.111-1 КК України).

Розслідуванням установлено, що колабораційною діяльністю займалася жителька Коростенського району.

Підозрювана, проявивши пропутінську активність біля автомагазину з роздрібної торгівлі, у присутності односельчан, публічно заперечувала здійснення збройної агресії рф проти України. Зокрема, намагалася переконати їх, що мирне населення обстрілює не ворог, а ЗСУ. Підозрювана цинічно заперечувала вбивства дітей ворожим військом та стверджувала, що населення України – сепаратисти, яких треба знищувати тощо.

Прокурори Коростишівської окружної прокуратури за результатами розслідування, вже скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевої жительки за фактом публічного заперечення здійснення збройної агресії проти України, публічних закликах до підтримки рішень та дій держави-агресора (ч. 1 ст.111-1 КК України).

Установлено, що публічно демонструвала свою прихильність до російської федерації 38-річна уродженка Луганщини, яка проживає у санаторії для батьків з дітьми м. Коростишева.

Обвинувачена наприкінці червня цього року, перебуваючи на території державного санаторію, закликала знайомих підтримати дії держави-агресора та бідкалася, щоб «бистрєє расійскіє войска освободілі Украіну, запустілі по Коростишеву ракєти, штоб от нєго нічєго нє осталось».

Досудове розслідування проводили територіальні органи поліції.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури