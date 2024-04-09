На Житомирщині вилучили 110 тис. пачок сигарет, 5 тонн тютюну та обладнання для незаконного виробництва тютюнових виробів

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури детективами ТУ БЕБ у м. Києві встановлено групу осіб, які на території Житомирської області налагодили схему незаконного виготовлення, зберігання, транспортування й збуту тютюнових виробів без марок акцизного податку. Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 204 КК України.

За результатами проведення обшуків виявлено та вилучено 110 тис. пачок цигарок, понад 5 тонн тютюну та обладнання для масового виробництва тютюнових виробів.

Загальна орієнтовна вартість вилученого майна становить понад 8 млн грн.

Санкція інкримінованого злочину передбачає покарання у виді штрафу від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Оперативний супровід здійснює Управління СБУ у Чернігівській області.

Київська міська прокуратура