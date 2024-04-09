На Житомирщині вилучили 110 тис. пачок сигарет, 5 тонн тютюну та обладнання для незаконного виробництва тютюнових виробів
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури детективами ТУ БЕБ у м. Києві встановлено групу осіб, які на території Житомирської області налагодили схему незаконного виготовлення, зберігання, транспортування й збуту тютюнових виробів без марок акцизного податку. Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 204 КК України.
За результатами проведення обшуків виявлено та вилучено 110 тис. пачок цигарок, понад 5 тонн тютюну та обладнання для масового виробництва тютюнових виробів.
Загальна орієнтовна вартість вилученого майна становить понад 8 млн грн.
Санкція інкримінованого злочину передбачає покарання у виді штрафу від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Оперативний супровід здійснює Управління СБУ у Чернігівській області.Tweet