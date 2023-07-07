На Житомирщині за колабораціонізм засуджено депутата від забороненої партії ОПЗЖ

За обвинувачення прокурорів Житомирської обласної прокуратури депутата однієї з селищних рад визнано винним у поширенні публічних закликів до підтримки рішень та дій держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Вироком Радомишльського районного суду йому призначено покарання – позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах, органах державної влади, місцевого самоврядування та пов’язані з наданням публічних послуг строком на 14 років.

Нагадаємо, обвинувачений – депутат однієї з селищних рад Житомирського району, обраний від забороненої в Україні політичної партії ОПЗЖ, член депутатської комісії з питань прав людини, правопорядку й законності.

Горе-депутат у березні минулого року, після повномасштабного збройного вторгнення рф на територію України, перебуваючи у приміщенні селищної ради, війну називав «військовою операцією» та закликав своїх виборців не здійснювати спротив окупантам.

Колаборант стверджував, що «скоро прийдуть наші, понаводять порядки і всіх знесуть!».

Досудове розслідування проводило Управління СБУ в області.

Наразі вирок не набрав чинності.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури