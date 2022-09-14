На Житомирщині за вбивство до 13 років ув’язнення засуджено двох молодиків

За публічного обвинувачення ювенального прокурора Житомирської обласної прокуратури неповнолітнього та його співучасника визнано винними у скоєнні умисного вбивства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п.12 ч. 2 ст. 115 КК України). Обом їм вироком апеляційного суду призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі.

Кримінальне правопорушення двоє молодиків, жителі міста Коростеня, скоїли декілька років тому. Ініціатор злочину – неповнолітній, взявши у спільники свого приятеля, прийшли увечері до місцевого жителя, аби з’ясувати про нібито викрадений ним з батькового домогосподарства електрозварювальний апарат.

Зайшовши до будинку, обвинувачені відразу, не чекаючи будь-яких словесних пояснень, вдалися до фізичної розправи з потерпілим. Скинувши чоловіка з дивана, заподіяли йому численних побоїв, після чого у взутті забралися на груди та неодноразово стрибали по лежачому потерпілому. Від отриманих жорстоких побоїв 67-річний чоловік помер.

З огляду на скоєння обвинуваченими особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я людини, ювенальний прокурор наполягав на покаранні, співмірному з тяжкістю скоєного. Однак суд першої інстанції перекваліфікував дії фігурантів справи з умисного вбивства на більш м’яку статтю, а саме, заподіяння потерпілому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть (ч. 2 ст. 121 КК України) та призначив покарання – 10 років позбавлення волі.

Такий вирок Житомирською обласною прокуратурою оскаржено в апеляційному суді, яким скасовано вирок суду першої інстанції та призначено суворіше покарання.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури