На Житомирщині заступнику керівника райуправління поліції повідомили про підозру в одержанні хабаря

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури, на підставі добутих слідством доказів, посадовцю правоохоронного органу повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-яких дій з використанням наданої їй влади та службового становища (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, заступник начальника одного з територіальних райуправлінь поліції запропонував місцевому підприємцю своє «сприяння» у безперешкодному перевезенні лікеро-горілчаних виробів. Свої послуги він оцінив у декілька десятків тисяч гривень, які підприємець повинен сплачувати йому щомісячно.

Правоохоронці задокументували одержання заступником начальника райуправління поліції 40 тис. грн неправомірної вигоди.

За місцем проживання і роботи фігуранта провадження проведено низку обшуків. Ухвалами суду підозрюваного відсторонено від займаної посади та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Не погоджуючись з таким запобіжним заходом, обласна прокуратура оскаржуватиме його в апеляційному порядку. Досудове слідство триває.

Корупційний злочин викрито за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, спільно з Управлінням СБУ в області та другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури