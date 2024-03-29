На Житомирщині затримали ділків, які постачали граніт для виготовлення пам’ятників знищеним окупантам

Служба безпеки заблокувала ще одну схему «прихованої» торгівлі з рф, яка діяла під час повномасштабного вторгнення рашистів.

У результаті комплексних заходів на Житомирщині затримано двох ділків, які налагодили оптові поставки граніту на підприємства країни-агресора. Серед їхніх основних клієнтів були російські компанії, якими володіють члени кремлівської партії «єдина росія».

Значну частину нелегального імпорту російські замовники використовували для виробництва пам’ятників загиблим рашистам, які воювали проти України.

За даними слідства, до організації оборудки причетний місцевий підприємець, який ще до початку повномасштабного вторгнення постачав видобувну продукцію до рф.

Після 24 лютого 2022 року чоловік продовжив торгувати з агресором за схемою «перерваного транзиту».

Для цього він нелегально виїхав до однієї із сусідніх країн Євросоюзу, де зареєстрував власну комерційну структуру.

Встановлено, що ця іноземна фірма купувала в Україні граніт нібито для бізнес-проєктів на території ЄС.

Однак після одержання української продукції фігурант продавав її справжнім замовникам з рф.

Щоб скуповувати граніт в Україні та переправляти його до ЄС, він залучив двох спільників з Житомирщини. Вони підшукували підприємства, які видобувають граніт, купляли його та переправляли за кордон.

У подальшому саме цих двох ділків було затримано в Україні.

Під час обшуків у помешканнях та офісах затриманих виявлено документи та інші речові докази злочинної діяльності. Також виявлено великі суми готівки, ймовірно одержаної незаконним шляхом.

Наразі всім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України