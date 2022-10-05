На Житомирщині затримали зловмисника причетного до крадіжки понад 3 мільйонів гривень

4 жовтня правоохоронці Новоград-Волинського районного відділу викрили 18-річного хлопця у крадіжці з приватного будинку сейфа зі значною сумою грошей. Того ж дня спільно з оперативниками Управління карного розшуку ГУНП Житомирщини та патрульними поліцейськими парубка затримали в обласному центрі. Розпочато слідство, затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Уранці 4 жовтня до поліції надійшло повідомлення від 49-річної жительки Ярунської громади про те, що з її оселі зник металевий сейф, в якому знаходились десятки тисяч доларів США та гривень, кілька тисяч євро та ювелірні прикраси.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Новоград-Волинського райвідділу, оперативники Управління карного розшуку ГУНП області, кінологи.

У ході проведених заходів розшуківці встановили, що до крадіжки ймовірно причетний 18-річний місцевий житель. Попередньо, вночі парубок разом із сином заявниці розпивали спиртне у будинку. Після спільного застілля товариш заснув, а гість почав нишпорити у пошуках цінностей. Він знайшов в одній з кімнат невеликий сейф та, забравши його, пішов геть.

Згодом хлопець пошкодив задню стінку викраденого ящика та виявив всередині значну суму грошей. Тож одразу поїхав до м. Житомира. Там він встиг придбати вартісний автомобіль, телефон та інші речі.

А вже за декілька годин транспортний засіб під керуванням хлопця зупинили патрульні поліцейські, які отримали орієнтування про його розшук. Парубка затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Частину викрадених грошей, транспортний засіб та інші речі правоохоронці у нього вилучили.

Слідчі Новоград-Волинського райвідділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) КК України.

Відповідно до чинного законодавства таємне викрадення чужого майна, вчинене в особливо великих розмірах, карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Новоград-Волинський районний відділ поліції