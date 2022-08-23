На Житомирщині завершено розслідування розтрати службовцем держмайна майже на мільйон гривень
За 2,5 роки своєї «сумлінної» роботи службовець філії дорожнього товариства «роздав» державне майно на майже 900 тисяч гривень. За збитки через розтрату транспорту та техніки, призначених для будівництва й утримання доріг на Житомирщині, чоловікові загрожує до 12 років ув’язнення.
Протиправну діяльність службової особи у районній філії дорожнього товариства викрили та задокументували слідчі Новоград-Волинського райвідділу ГУНП за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури.
У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що 51-річний службовець як майстер, а згодом і керівник середньої ланки, був матеріально відповідальною особою. Тож у його віданні знаходились транспортні засоби, техніка та механізми, виділені з державного балансу для будівництва, ремонту та належного утримання автомобільних доріг.
Втім службовець знехтував ввіреними йому матеріальними цінностями і вже за два з половиною роки своєї діяльності у районній філії, з осені 2019 по весну 2022, просто «роздав» їх шляхом відчуження. Третім особам у користування дістались вантажівки, трактори, мотоблоки, екскаватори, навантажувач та інше. Натомість сума збитків від такого сягнула загалом майже 900 тисяч гривень.
У рамках кримінального провадження слідчі поліції провели необхідні процесуальні дії та зібрали свідчення протиправної діяльності службовця, у т.ч. за висновками низки спеціалізованих експертиз. Тож за погодженням з окружною прокуратурою чоловікові було оголошено про підозру у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем та в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ).
Нині досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт відносно фігуранта скеровано до суду.
За чинним законодавством чоловікові може загрожувати від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років і з конфіскацією майна.
Відділ комунікації поліції Житомирської області